Швеция не исключила будущее членство Украины в НАТО

Министр обороны Швеции Пол Йонсон перед встречей контактной группы НАТО по Украине в Брюсселе заявил, что не исключает вступления Украины в НАТО в будущем. Однако для этого страна должна соблюдать все условия вступления, слова главы ведомства приводит РИА Новости.

«Я не предвижу, что членство в НАТО как таковое будет исключено для Украины. Наша позиция хорошо известна, мы поддерживаем то, что было сказано на саммите в Вашингтоне, что будущее Украины — в НАТО, когда она выполнит все условия для членства»‎, — сказал Йонсон.

Накануне новый глава Пентагона Пит Хегсет во время заседания Контактной группы по Украине назвал членство Украины в НАТО нереалистичным исходом дипломатического урегулирования. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые публично не стал обещать Украине членство в НАТО. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что НАТО сместило акцент и больше не делает ставку на Украину.

Позже директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников заявил, что присутствие сил НАТО на Украине для российской стороны абсолютно неприемлемо.

Ранее генсек НАТО поддержал мирные переговоры по Украине.