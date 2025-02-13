Эксперт назвал главных аутсайдеров в свете переговоров Путина и Трампа

Журналист Латышев: главным аутсайдером после разговора Путина и Трампа стал Киев

Журналист-международник Сергей Латышев в беседе с Tsargrad.tv назвал главных аутсайдеров в свете переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Главным из них, по его мнению, является Украина.

«В Киеве начинается драма. <...> Нельзя становиться чужой пешкой, рассчитывая выйти в дамки, не пользуясь уважением серьезных игроков и задирая великого соседа», — подчеркнул Латышев.

Еще одним аутсайдером является Европа, поскольку нынешние представители «партии войны» оказались в патовой ситуации, очень многое потеряв. А в перспективе потеряют еще больше, отметил он.

Журналист также допустил, что еще одним аутсайдером может стать Китай, «который во времена СССР, в схожей ситуации резко задружил с США».

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока Трампа. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование кризиса может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Ранее в Кремле рассказали, возможно ли участие Китая в будущих переговорах по Украине.