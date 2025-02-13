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Нарышкин назвал глубоким разговор Путина и Трампа

Нарышкин: разговор Путина и Трампа дал условия для контактов для глав спецслужб
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели глубокий и содержательный разговор. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что разговор создал необходимые условия для того, чтобы работа была продолжена на уровне руководителей ведомств, в том числе силовых, специальных служб.

«Такое поручение дано», — добавил Нарышкин.

12 февраля Путин провел с Трампом длительный телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее генсек НАТО поддержал мирные переговоры по Украине.

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