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Бывшего президента Украины Порошенко могут скоро арестовать

Украинские ресурсы сообщили о возможном скором аресте Порошенко
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Валентин Гладких/Faсebook

Украинские ресурсы, в том числе агентство УНИАН, сообщили о возможном скором аресте экс-президента Украины и главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, передает РИА Новости.

Утверждается, что под домом бывшего главы Украины дежурят силовики.

«Уже завтра он может быть задержан по обвинению в государственной измене», — отмечает агентство УНИАН.

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что предъявление Порошенко обвинений в государственной измене и его задержание возможно утром 13 февраля.

12 февраля Порошенко сообщил, что власти страны вручили ему 15 повесток в Государственное бюро расследований Украины и отказали в выезде за рубеж для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Как писало издание Forbes со ссылкой на источники, Совет национальной безопасности и обороны Украины обвинил экс-президента в государственной измене и ввел против него санкции. Другие подробности пока не поступали.

Ранее сыну Порошенко предложили пойти на службу в армии по контракту.

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