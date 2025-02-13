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Трамп прокомментировал положение Зеленского на Украине

Трамп сообщил о низком уровне доверия украинцев к президенту Зеленскому
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Shannon Stapleton/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире на YouTube-канале Associated Press, что малое количество украинцев доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому.

«Ему (Зеленскому. — «Газета.Ru») придется делать то, что он должен, но его рейтинги, мягко говоря, не слишком высоки», — пояснил Трамп.

Таким образом Трамп ответил на вопрос, поддерживает ли он территориальные уступки со стороны Украины для завершения конфликта.

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не ожидает, что на будущей Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, будет представлен план по перемирию или урегулированию конфликта на Украине. При этом Писториус допустил, что Украина может согласиться на территориальные уступки на определенных условиях при подписании мирного договора.

Ранее Дмитрий Медведев назвал чушью слова Зеленского об обмене землями с Россией.

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