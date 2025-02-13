«Первый шаг сделан»: беседу Путина и Трампа назвали «существенным прорывом»

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа – это первый шаг на пути к нормализации отношений двух стран. После полностью разрушенных контактов при предыдущей американской администрации состоявшуюся беседу можно назвать существенным прорывом, заявил 360.ru политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

«В дальнейшем будут выстроены новые отношения, но в качестве первого шага нужен нормальный диалог», — пояснил эксперт.

Контакты между двумя ядерными державами окончательно разрушила администрация экс-главы Белого дома Джо Байдена – тогда не было никакого диалога ни на уровне глав государств, ни на уровне МИД, подчеркнул Станкевич. По его мнению, это была опасная ситуация, которая сегодня начинает меняться.

Политолог назвал существенным прорывом возобновление разговора между РФ и США, напомнив, что лидеры стран договорились о продолжении прямого взаимодействия. Это значит, что вчерашние переговоры открыли «серию бесед на высшем уровне», причем не только по телефону, но и очно, считает он.

«Отсюда приглашение к Трампу приехать в Москву. И если нет немедленного ответа, значит, что идея принята к рассмотрению», — заключил Станкевич.

Напомним, телефонные переговоры Путина и Трампа состоялись накануне, вызвав обеспокоенность в Европе. Лидеры двух стран договорились о начале переговоров по прекращению конфликта на Украине, однако лидеры европейских стран настаивают на обязательном участии в этом процессе ЕС и Украины. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

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