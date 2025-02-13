В МИД России прокомментировали идею Франции направить миротворцев на Украину

Идея Франции направить на Украину миротворцев является авантюрой, это чревато прямым столкновением на поле боя, в том числе и ядерных держав. Об этом РИА Новости заявил директор первого европейского департамента министерства иностранных дел России Артем Студенников.

Он отметил, что для развертывания миротворческого контингента требуется согласие сторон конфликта и одобрение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. По мнению Студенникова, обсуждать такое развитие событий на сегодняшний день бессмысленно, так как первопричины конфликта на Украине не устранены. Он добавил, что Франция, которая продолжает «накачивать киевский режим вооружениями, меньше всего годится на роль миротворца».

«Если же в Париже рассчитывают завести на Украину европейские войска без согласия российской стороны, то это уже не миротворчество, а участие в конфликте на стороне киевского режима», — сказал Студенников.

До этого лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что появление миротворцев на Украине может стать прикрытием для Киева, чтобы перевооружить свою армию.

Ранее в Госдуме ответили на заявление Зеленского о размещении западных миротворцев на Украине.