Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России прокомментировали идею Франции направить миротворцев на Украину

В МИД РФ назвали авантюрой идею Парижа направить миротворцев на Украину
close
Антон Денисов/РИА Новости

Идея Франции направить на Украину миротворцев является авантюрой, это чревато прямым столкновением на поле боя, в том числе и ядерных держав. Об этом РИА Новости заявил директор первого европейского департамента министерства иностранных дел России Артем Студенников.

Он отметил, что для развертывания миротворческого контингента требуется согласие сторон конфликта и одобрение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. По мнению Студенникова, обсуждать такое развитие событий на сегодняшний день бессмысленно, так как первопричины конфликта на Украине не устранены. Он добавил, что Франция, которая продолжает «накачивать киевский режим вооружениями, меньше всего годится на роль миротворца».

«Если же в Париже рассчитывают завести на Украину европейские войска без согласия российской стороны, то это уже не миротворчество, а участие в конфликте на стороне киевского режима», — сказал Студенников.

До этого лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что появление миротворцев на Украине может стать прикрытием для Киева, чтобы перевооружить свою армию.

Ранее в Госдуме ответили на заявление Зеленского о размещении западных миротворцев на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами