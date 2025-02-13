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Бербок отреагировала на разговор Путина и Трампа

Бербок призвала помнить значимость Европы и Украины после беседы Путина и Трампа
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Liesa Johannssen/Reuters

Мира на Украине можно достичь только совместными усилиями, США не должны забывать о роли Евросоюза и Киева в урегулировании. Об этом в беседе с Politico заявила глава МИД Германии Анналена Бербок после разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Мира можно достичь только сообща. А это значит: с Украиной и с европейцами», — отметила она.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Песков отметил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий. Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта, кроме того, российский лидер согласился с американским в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

До этого американская газета The New York Times писала, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа вызвал опасения на Украине, что Киев «оттеснят на обочину» переговорного процесса по решению конфликта.

Ранее в США подсчитали, сколько Европа заплатит для защиты Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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