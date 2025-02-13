В США подсчитали, сколько Европа заплатит для защиты Украины

Bloomberg: защита Украины и укрепление своих ВС обойдутся Европе в $3,1 трлн

Защита Украины и укрепление собственной обороны обойдется Европе в дополнительные $3,1 трлн в течение ближайших 10 лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты агентства.

«Bloomberg Economics подсчитал, что защита Украины и расширение собственных вооруженных сил могут обойтись крупнейшим державам континента в дополнительные 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, США уже дали понять Европе, что Брюсселю придется взять на себя «большую часть бремени» по Украине.

До этого МИД Германии сообщал, что Европа должна получить свое место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, Киев также необходимо сделать участником мирного процесса.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Песков отметил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий. Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта, кроме того, российский лидер согласился с американским в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

Ранее стало известно, чего боится Украина после разговора Путина и Трампа.