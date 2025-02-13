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Россия ответит на военное присутствие США у северных границ

МИД предупредил об ответе России на военное присутствие США у северных границ
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Россия намерена дать ответ усилению военного присутствия Запада у северных границ страны. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

«Вполне естественно, что подобное развитие враждебной военной активности в непосредственной близости от наших границ не может остаться без эффективных мер реагирования», — подчеркнул он.

По словам Студенникова, ответ России может носить в том числе военно-технический характер.

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявлял, что Запад может инициировать новый военный конфликт против России в Северной Европе и Балтийском море.

В этой связи профессор призвал президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и главу департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска незамедлительно провести аудит НАТО.

10 февраля издание Politico сообщило, что страны Европы ведут закулисные переговоры о масштабных захватах танкеров в Балтийском море, которые везут российскую нефть.

Ранее дипломат РФ рассказал, как Россия будет противостоять НАТО на Балтике.

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