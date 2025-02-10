Профессор Малинен предупредил о риске крупной эскалации против РФ на Балтике

Запад может развернуть новый театр военных действий против России в Северной Европе и Балтийском море. Об этом в социальной сети Х заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Есть много признаков того, что следующая крупная эскалация против России произойдет в странах Северной Европы, включая Балтийское море», — написал он.

В связи с этим профессор призвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и главу департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска в срочном порядке провести аудит НАТО.

10 февраля издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что европейские страны ведут закулисные переговоры о масштабных захватах танкеров в Балтийском море, перевозящих российскую нефть.

6 февраля помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал о попытках НАТО блокировать Россию на Балтике. По его словам, «координируемые англосаксами действия» Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе «представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу» портов в Ленинградской и Калининградской областях.

Ранее дипломат рассказал, как Россия будет противостоять НАТО на Балтике.