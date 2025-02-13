Европу предварительно не уведомили о разговоре Путина и Трампа

Bloomberg: союзников США в Европе не уведомили о разговоре Трампа и Путина

США предварительно не уведомили своих европейских союзников о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

«Европейские чиновники не получили предварительного предупреждения о телефонном разговоре Трампа с Путиным. Другие назвали это продажностью, беспокоясь, что США уступают ключевым требованиям Путина, не получая ничего взамен», — говорится в сообщении издания.

Агентство также напоминает, что шеф Пентагона Пит Хегсет призвал европейские страны «выйти на арену» и взять на себя больше ответственности за безопасность континента и, в частности, за Украину.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Песков отметил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий. Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта, кроме того, российский лидер согласился с американским в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

До этого американская газета The New York Times писала, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа вызвал опасения на Украине, что Киев «оттеснят на обочину» переговорного процесса по решению конфликта.

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