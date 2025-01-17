В Венгрии заявили о необходимости защитить «Турецкий поток»

Безопасность трубопровода «Турецкий поток», который используется для поставок газа из РФ в европейские страны, должна быть обеспечена всеми силами и средствами. Об этом в эфире радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Таким образом он прокомментировал попытку нанести удар по компрессорной станции (КС) «Русская» в Краснодарском крае, предпринятую украинскими войсками 11 января. Данный объект является начальной точкой поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток».

«Я говорю буквально, во что бы то ни стало мы должны предотвратить разрушение этой [топливной] артерии, которая питает венгерскую экономику», — отметил глава правительства.

По словам Орбана, в противном случае республика не сможет обеспечить свой экономический рост в 2025 году.

Как сказал премьер-министр, в настоящее время самой большой угрозой для экономики Венгрии является возможное повышение цен на газ и нефть из-за введенных западными странами санкций против РФ. Увеличение стоимости энергоносителей поставит планы Будапешта в тупик, подчеркнул он.

В конце глава правительства обратил внимание, что в 2030–2032 годах в республике должен произойти запуск атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2». Это позволит примерно на треть увеличить выработку электроэнергии в Венгрии и даст ей возможность значительно сократить импорт газа. Но до тех пор Будапешту придется полагаться на поставки углеводородных источников энергии, резюмировал Орбан.

Ранее в Турции рассказали, против кого была направлена атака украинских войск на КС «Русская».