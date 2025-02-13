Лидеры США и России в прошлую каденцию созванивались в среднем пять раз в год

Трамп во время прошлой каденции созванивался с Путиным в среднем пять раз в год

Американский лидер Дональд Трамп во время своего первого президентского срока в среднем пять раз в год разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

В 2016-2020 годах главы США и РФ провели 20 телефонных разговоров и шесть раз встретились очно. Их первый телефонный разговор состоялся еще до вступления Трампа в должность, а второй — сразу после инаугурации американского лидера.

2020 год стал рекордным по количеству телефонных разговоров между главами двух государств. Трамп и Путин говорили друг с другом восемь раз, из них четырежды — в апреле. Последний их телефонный разговор состоялся 23 июля 2020 года.

Лидеры США и России так же регулярно обменивались телеграммами.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта, из-за которых и началась СВО.

Ранее Трамп заявил, что ожидает визита Путина в США и своей поездки в Россию.