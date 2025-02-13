В Европе выступили за территориальную целостность Украины после заявлений шефа Пентагона

Главы внешнеполитических ведомств ряда стран Европы, а также представители Европейского Союза (ЕС) в совместном заявлении выступили за территориальную целостность Украины после заявлений шефа Пентагона Пита Хегсета. Документ опубликован на сайте МИД Германии.

Заявление подписали представители ФРГ, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, Европейская комиссия и Европейская дипломатическая служба.

В нем отмечается, что они готовы усилить поддержку Украины и выступают за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.

12 февраля Пит Хегсет заявил, что безопасность Украины должна гарантироваться силами европейских стран и государств вне Евросоюза, а США не отправят туда свои войска.

Он также отметил, что США не считают вступление Киева в НАТО частью мирного плана.

Кроме того, Хегсет заявил, что в российско-украинском конфликте наступил критический этап. По его словам, Вашингтон считает возвращение Украины к границам 2014 года нереалистичным.

Ранее сообщалось, что в Киеве остались недовольны словами главы Пентагона о членстве Украины в НАТО.