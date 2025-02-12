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FT: Киев недоволен словами главы Пентагона о членстве Украины в НАТО

FT: на Украине разочарованы словами главы Пентагона о Киеве и НАТО
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Evelyn Hockstein/Reuters

Украинские чиновники выразили недовольство словами министра обороны США Пита Хегсета о нереалистичности членства Киева в НАТО. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Его слова были встречены с недовольством и разочарованием в Киеве», — указано в материале.

Кроме того, чиновники заявили журналистам, что будут работать с европейскими странами над созданием альтернативных договоренностей по безопасности.

12 февраля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что безопасность Украины должна гарантироваться силами европейских стран и государств вне Евросоюза, а США не отправят туда свои войска.

Он также отметил, что США не считают вступление Киева в НАТО частью мирного плана.

Кроме того, Хегсет заявил, что в российско-украинском конфликте наступил критический этап. По его словам, Вашингтон считает возвращение Украины к границам 2014 года нереалистичным.

Ранее генсек НАТО не стал утверждать, что Украина станет членом альянса.

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