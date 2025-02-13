В США раскрыли, кто будет контролировать переговоры по Украине

Экс-разведчик Риттер: Россия будет контролировать переговоры с США по Украине

Россия будет находиться в доминирующей позиции в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом в X (Twitter) заявил отставной американский военный разведчик Скотт Риттер.

По его словам, Вашингтон и Москва планируют вести переговоры без участия Украины. Риттер считает, что Россия и США не будут заключать соглашение о перемирии.

Экс-разведчик подчеркнул, что Москва будет контролировать ситуацию не только в переговорах, но и на поле боя. Он добавил, что президент США Дональд Трамп делает это намеренно, чтобы заставить Украину «умолять о мире».

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Песков отметил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий. Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта, кроме того, российский лидер согласился с американским в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

Ранее Трамп рассказал, где планирует встретиться с Путиным.