Трамп оценил рейтинг Зеленского среди украинцев

Трамп рассказал о низком уровне доверия Зеленскому со стороны украинцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пользуется невысоким уровнем доверия со стороны украинцев. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты поинтересовались у Трампа, считает ли он опасным исключение президента Украины из переговорного процесса по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Нет, до тех пор, пока он там, я так не думаю», — ответил глава Белого дома.

Он добавил, что Зеленский будет делать то, что считает нужным в вопросе территориальных уступок, но рейтинг у президента Украины, «мягко говоря, невысокий».

12 февраля Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. По словам республиканца, беседа прошла очень хорошо. Президент США выразил уверенность, что российский лидер хочет завершить конфликт.

Глава Белого дома отметил, что было поднято множество тем, связанных с конфликтом. Также в ходе переговоров Трамп обсудил встречу в Мюнхене, американскую делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.

Ранее в Британии заявили, что Зеленский не смог склонить Трампа на свою сторону.