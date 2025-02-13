Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп оценил рейтинг Зеленского среди украинцев

Трамп рассказал о низком уровне доверия Зеленскому со стороны украинцев
close
Shannon Stapleton/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пользуется невысоким уровнем доверия со стороны украинцев. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты поинтересовались у Трампа, считает ли он опасным исключение президента Украины из переговорного процесса по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Нет, до тех пор, пока он там, я так не думаю», — ответил глава Белого дома.

Он добавил, что Зеленский будет делать то, что считает нужным в вопросе территориальных уступок, но рейтинг у президента Украины, «мягко говоря, невысокий».

12 февраля Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. По словам республиканца, беседа прошла очень хорошо. Президент США выразил уверенность, что российский лидер хочет завершить конфликт.

Глава Белого дома отметил, что было поднято множество тем, связанных с конфликтом. Также в ходе переговоров Трамп обсудил встречу в Мюнхене, американскую делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.

Ранее в Британии заявили, что Зеленский не смог склонить Трампа на свою сторону.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами