Ведомство Маска обнаружило не одобренные конгрессом траты средств

Департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) обнаружил масштабные расходы правительства, которые не были одобрены конгрессом. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, передает ТАСС.

«То, что они обнаружили, откровенно говоря, шокирует. О многих расходах федерального правительства Конгресс не знал, несмотря на все наши усилия по надзору», — сказал он.

Джонсон заявил, что конгресс собирается «кодифицировать многие изменения», которые провела команда Маска.

Илон Маск в настоящее время является одним из главных инициаторов чисток в ведомствах США. Недавно возглавляемый им департамент DOGE получил доступ к конфиденциальным платежным данным министерства финансов. Это произошло после того, как исполняющий обязанности заместителя министра финансов Дэвид Лебрик подал в отставку.

Как писал журнал Time, Маск пообещал, что департамент, во главе которого он стоит, поможет Трампу «нанять скромную команду крестоносцев из небольших управлений», которые будут работать над «массовым сокращением численности персонала в федеральной бюрократии». Издание подчеркивает, что ни одно частное лицо до сих пор не обладало такой властью над аппаратом американского правительства.

Ранее Маск пообещал проверить и другие агентства США после USAID.