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Трамп высказался о дальнейшей поддержке Киева

Трамп заявил, что поддержка Украины должна сопровождаться гарантиями Киева
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает Украину, но хочет обязательств относительно потраченных денег США. Об этом он заявил в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Я поддерживаю Украину, но я хочу обязательств относительно наших денег», — сказал Трамп.

Трамп также допустил, что Украина сможет вернуть часть потерянных территорий, однако речи о границах 2014 года идти не будет.

Амеркианский лидер также назвал маловероятным включение Украины в состав НАТО.

12 февраля Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам республиканца, беседа прошла очень хорошо. Президент США выразил уверенность, что российский лидер хочет завершить конфликт.

Глава Белого дома отметил, что было поднято множество тем, связанных с конфликтом. Также в ходе переговоров Трамп обсудил встречу в Мюнхене, американскую делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.

Ранее в Британии заявили, что Зеленский не смог склонить Трампа на свою сторону.

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