Ермак рассказал, о чем договорились Трамп и Зеленский во время разговора

Ермак: Трамп и Зеленский договорились о начале работы по завершению конфликта

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора договорились о немедленном начале работы команд по завершению российско-украинского конфликта, заявил руководитель офиса главы республики Андрей Ермак. Об этом сообщает РИА Новости.

Ермак подчеркнул, что это был не первый разговор Трампа и Зеленского, в этот раз диалог был «хорошим и конкретным».

Он добавил, что через сутки в Мюнхене пройдет предметный разговор, когда команды начнут нарабатывать планы и будущую конструкцию относительно завершения конфликта.

До этого Трамп заявил, что его беседа с Зеленским прошла очень хорошо.

Американский лидер отметил, что в ходе беседы было обсуждено множество тем, связанных с конфликтом. Также в ходе переговоров Трамп обсудил встречу в Мюнхене, американскую делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.

Среди прочего глава Белого дома выразил надежду, что результаты этой встречи будут положительными, поскольку пришло время остановить конфликт.

Ранее Путин выразил готовность принять в России представителей США.