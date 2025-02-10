Посол РФ исключил одновременное членство Армении в ЕАЭС и в ЕС

Копыркин: Россия пока исходит из того, что Армения не планирует выходить из ЕАЭС

Россия исходит из того, что руководство Армении пока не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

«На данном этапе мы исходим из заявлений армянского руководства об отсутствии темы выхода из ЕАЭС в политической повестке дня республики», — заявил он.

По словам посла, российская сторона с уважением относится к суверенному праву Армении выбирать внешнеполитических и внешнеэкономических партнеров. Он добавил, что членство Еревана в ЕАЭС обязует страну выполнять определенные обязательства в рамках евразийских интеграционных процессов.

Копыркин подчеркнул, что одновременное участие страны в ЕАЭС и в Евросоюзе не может быть реализовано «ни практически, ни теоретически».

До этого заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что страны Запада подстрекают Армению к разрыву отношений с объединениями, где участвует Российская Федерация. По его словам, ОДКБ является краеугольным камнем безопасности Армении, а ЕАЭС – залогом ее экономического благополучия.

Ранее премьер Пашинян признал наличие расхождений с РФ по поводу сближения Армении и Евросоюза.