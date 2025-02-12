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Трюдо заявил о бессмысленности переговоров о вступлении Канады в США

Премьер Трюдо: разговоры о вступлении Канады 51-м штатом в США бессмысленны
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Blair Gable/Reuters

Разговоры о вступлении Канады в качестве 51-го штата в США бессмысленны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

«Мы должны реагировать на них с должным вниманием. Канадцы вдохновляют своей сплоченностью и гордостью за страну. Они пересматривают планы, поддерживают местный бизнес, демонстрируя силу национального единства», — заявил Трюдо, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что несмотря на критические заявления в адрес НАТО в первый президентский срок Дональда Трампа, Североатлантический альянс является наиболее успешной военной организацией в истории человечества, и страны НАТО продолжают укреплять оборону.

Также Трюдо заявил, что Канада инвестирует в оборону и защищает собственный суверенитет.

До этого помощник по нацбезопасности президента Соединенных Штатов Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп не собирается вторгаться в Канаду.

Ранее в Верховной раде предложили сделать Украину 52-м штатом США.

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