«Украина разрушается и теряет все больше территорий». Госсекретарь США призывает к переговорам

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а страна несет значительные потери. По его словам, Киев теряет территории, экономика разрушена, а многим гражданам пришлось покинуть страну. Он подчеркнул, что урегулирование кризиса потребует уступок с обеих сторон и выразил уверенность, что администрация Дональда Трампа способна этого добиться.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что продолжение конфликта с Россией ведет к разрушению Украины, а ее территория продолжает уменьшаться. Такое мнение он высказал на шоу журналистки Мегин Келли.

«Мы финансируем тупик, затянувшийся конфликт, в ходе которого Украина разрушается и теряет все больше и больше территорий», — сказал Рубио.

Он указал на масштабные разрушения, которые понесла Украина в ходе боевых действий: «Украина отброшена на 100 лет назад, ее энергосистема уничтожена… А сколько украинцев покинули Украину и теперь живут в других странах? Они, возможно, никогда не вернутся» (цитата по РИА Новости).

По словам госсекретаря, осознание этого приходит даже к представителям Демократической партии США, к которой принадлежит бывший президент Джо Байден.

Глава Госдепа подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому будет непросто пойти на уступки ради урегулирования ситуации, однако он должен учитывать «реальное положение дел».

«Есть реалии жизни на этой планете, и именно на этом направлении будет определяться работа», — добавил Рубио, отметив, что «у обеих сторон есть стимул завершить конфликт», так как он «не завершится достижением максималистских целей одной из сторон» (цитата по ТАСС).

«Противники США сильнее, чем когда-либо»

По мнению Марко Рубио, многие недружественные США страны за последние четыре года усилили свои позиции, в том числе Россия.

«Если посмотреть на мир, я бы сказал, что во многих случаях наши противники сильнее, чем когда-либо, и стали сильнее за последние четыре года. Конечно, Россия не считает себя слабее, чем была четыре года назад.

Теперь они контролируют территорию, которой у них не было, когда Дональд Трамп покинул свой пост», — отметил глава Госдепа.

Трамп не раз заявлял, что, находясь у власти, смог бы предотвратить начало конфликта на Украине. Он намеревался добиться его урегулирования в течение 24 часов после возвращения в Белый дом. Однако, по словам Рубио, для этого потребуется «тяжелая работа дипломатии».

Предыдущей администрации США «удалось убедить людей, что Украина могла не только победить, но и уничтожить Россию».

Однако теперь под угрозой само будущее Украины, считает Рубио.

Госсекретарь США подчеркнул, что выходом из ситуации могут стать только переговоры, на которых «обе стороны конфликта должны чем-то поступиться»:

«Только США под руководством президента Трампа могут этого добиться, и он полон решимости сделать это».