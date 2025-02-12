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Саудовский принц принимал участие в освобождении Фогеля из российской тюрьмы

Reuters: в освобождении Фогеля участвовали саудовский принц и глава РФПИ
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Saudi Press Agency/Global Look Press

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман Аль Сауд и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев принимали участие в переговорах по освобождению американца Марка Фогеля из российской тюрьмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Кремль не смог оперативно прокомментировать ситуацию. Саудовское посольство в Москве также не ответило на запрос о комментарии.

11 февраля бывший сотрудник посольства США Марк Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся на родину. По данным газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув Фогеля. Политик допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спецпосланник Уиткофф предрек дружественный характер отношений Трампа и Путина.

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