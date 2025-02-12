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В Грузии обвинили главу МИД Эстонии в дискредитации Тбилиси

Глава МИД Бочоришвили: Цахкна занимается дискредитацией Грузии
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Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна вмешивается во внутренние дела Грузии и занимается дискредитацией страны. Об этом заявила глава грузинского МИД Мака Бочоришвили, передает ТАСС.

«Мы очень часто слышим заявления, которые можно прямо воспринять как вмешательство во внутренние дела страны. Мы также слышим заявления, которые направлены на дискредитацию Грузии на международной арене. Очень жаль, что это звучит от наших балтийских друзей», — сказала министр.

До этого Цахкна заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» является «де-факто властью, у которой нет легитимации». По его словам, ситуацию можно решить проведением новых парламентских выборов.

В конце января Грузия прекратила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за принятой резолюции, призывающей власти республики провести новые выборы в парламент. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал эти требования оскорбительными, но допустил возвращение в ПАСЕ при их пересмотре. Чего хотят от Тбилиси в Европе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС рассказали о «сталинизации» Грузии.

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