В Еврокомиссии назвали незаконным возможный ввод пошлин со стороны США

Еврокомиссия: введение США пошлин на товары ЕС будет незаконным

Введение США пошлин на товары из Европейского союза будет незаконным, говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

«Введение тарифов было бы незаконным и экономически контрпродуктивным, особенно с учетом глубоко интегрированных производственных цепочек, которые ЕС и США создали посредством трансатлантической торговли и инвестиций», — говорится в заявлении ЕК.

В ведомстве подчеркнули, что Евросоюз защитит свои интересы.

В начале февраля президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны. Президент США считает, что его страна «была обворована практически всеми государствами мира».

Газета Financial Times (FT) писала, что Евросоюз может принять ответные меры в отношении крупных американских технологических компаний в случае, если Трамп введет пошлины для стран союза.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил Трампу на угрозы.