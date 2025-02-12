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Глава Пентагона назвал приоритетом сдерживание Китая из-за угрозы интересам США

Глава Пентагона Хегсет: Пекин угрожает национальным интересам Вашингтона
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Kurt Amthor/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

США во главе с президентом Дональдом Трампом ставят в приоритет сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, поскольку Пекин «угрожает национальным интересам Вашингтона». Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине, передает РИА Новости.

«Мы сталкиваемся с равным конкурентом в лице коммунистического Китая, обладающего потенциалом и намерениями угрожать нашей родине и ключевым национальным интересам в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил глава американского оборонного ведомства.

Хегсет подчеркнул, что укрепление военного присутствия США для обеспечения региональной стабильности в регионе крайне важно. По словам главы Пентагона, Вашингтон намерен активно противодействовать влиянию Пекина, усиливая сотрудничество с союзниками и партнерами в регионе.

7 января РИА Новости со ссылкой на доклад ИМЭМО РАН сообщало, что Трамп собрал команду из антикитайских «ястребов», что свидетельствует о предстоящем ужесточении курса на сдерживание Китая. Из документа следует, что основной задачей китайского руководства в 2025 году станет обеспечение внутренней стабильности для поддержания экономического развития на фоне растущего внешнего давления.

Ранее сообщалось, что в Китае строят исследовательский центр, где смогут разрабатывать ядерное оружие.

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