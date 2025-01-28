Китай строит исследовательский центр, где могут разрабатывать ядерное оружие

Китай строит огромный исследовательский центр по термоядерному синтезу в городе Мяньян. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на аналитиков и спутниковые снимки.

На снимках со спутника видны четыре отдаленных «рукава», в которых будут расположены лазерные отсеки и центральный экспериментальный отсек с камерой-мишенью, содержащей изотопы водорода.

Новый китайский объект может помочь в разработке ядерного оружия и производстве электроэнергии. Исследования в области лазерного синтеза важны, поскольку запрещены полномасштабные ядерные испытания, отмечает агентство.

Исследователь одного из аналитических агентств заявил, что экспериментальный отсек на объекте в Мяньяне на 50% больше, чем Национальный комплекс лазерных термоядерных реакций в США.

Первое ядерное испытание в Китае состоялось в 1964 году. Испытания продолжались до 2006 года, когда КНР подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В декабре подполковник американской армии в отставке Чак Девор высказал мнение, что Китай проводит «беспрецедентное» наращивание военной мощи со времен нацистской Германии, в связи с чем Соединенным Штатам нужно перераспределить ресурсы Пентагона и пересмотреть приоритеты в военно-морской мощи, ядерном сдерживании, противоракетной обороне и логистике.

Ранее в Китае научились увеличивать мощность взрывчатки благодаря паровым булочкам.