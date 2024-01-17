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Верховный суд поддержал ужесточение наказания за похищение детей при военных конфликтах

ВС РФ поддержал ужесточение наказания за похищение детей при военных конфликтах

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Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины

Законопроект, направленный на ужесточение ответственности за похищение несовершеннолетних в условиях военного конфликта или в период мобилизации, был поддержан Верховным судом России. Инициатива была предложена сенаторами и получила положительный отзыв от одного из ее авторов, первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой, пишет ТАСС.

В соответствии с проектом закона, статья 126 УК РФ будет дополнена положениями, усиливающими ответственность за похищение несовершеннолетних в период мобилизации, военного положения, военного времени или в условиях вооруженного конфликта или боевых действий. За совершение такого преступления будет предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы с возможным ограничением свободы на срок до 4 лет.

Рукавишникова отметила, что законопроект направлен на повышение правовой защищенности несовершеннолетних от похищений в условиях военного конфликта и предотвращение случаев насильственного вывоза детей на украинскую территорию под предлогом эвакуации из зоны боевых действий. Проект был разработан в рамках деятельности парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны украинских властей.

Глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко отметил, что Верховный суд дополнил положения законопроекта и предложил закрепить уголовную ответственность за похищение заведомо несовершеннолетних. Он также подчеркнул, что законопроект будет представлен на очередном заседании парламентской комиссии.

Ранее Верховный суд одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.

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