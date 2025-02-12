Генсек НАТО заявил о перевыполнении плана по помощи Украине

Генсек НАТО Рютте: альянс в 2024 году перевыполнил план военной помощи Украине

Страны НАТО в прошлом году перевыполнили план по предоставлению помощи Украине. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, его слова приводит РИА Новости.

«На саммите в Вашингтоне страны НАТО пообещали выделить 40 миллиардов долларов Украине в качестве помощи в 2024 году. Союзники не только выполнили, но перевыполнили свои обязательства», — подчеркнул он.

По словам Рютте, Запад предоставил Киеву 50 млрд евро. Генеральный секретарь альянса также согласился с мнением президента США Дональда Трампа о важности «сбалансировать» поддержку ВСУ между членами альянса.

До этого Рютте заявил о необходимости продолжения поддержки Украины, чтобы обеспечить ей более выгодные позиции за столом переговоров.

Ранее генсек НАТО заявил, что не волнуется по поводу возможных контактов РФ и США.