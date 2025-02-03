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Орбан заявил, что «торнадо Трампа» перевернуло все с ног на голову в Брюсселе

Орбан: Евросоюзу нужны перемены, конфликт на Украине продолжать нельзя
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Virginia Mayo/AP

Евросоюзу как никогда нужны перемены в политике, включая пересмотр подхода к украинскому конфликту, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его цитирует РИА Новости.

«Торнадо (президента США Дональда) Трампа достигло и Брюсселя и перевернуло все с ног на голову... Нельзя продолжать войну, нельзя продолжать поддержку миграции и нельзя продолжать гендерное безумие», — высказался глава венгерского правительства.

Он добавил, что перемены сами по себе не наступят, их необходимо приблизить. По словам Орбана, этим в данный момент занимается его фракция «Патриоты за Европу», которая поставила цель «занять Брюссель».

До этого премьер Венгрии заявил, что еще в начале конфликта между Россией и Украиной было очевидно, что украинская сторона не выйдет из него победителем, и Запад «совершил огромную ошибку».

Он добавил, что прекращение боевых действий — это единственное, что сейчас может помочь Киеву.

Ранее Орбан объяснил, почему выступает против антироссийских санкций.

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