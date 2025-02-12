Делегация ХАМАС прибыла в Каир на мирные переговоры

Делегация ХАМАС прибыла в Каир на переговоры о прекращении огня в Секторе Газа

Делегация палестинского движения ХАМАС прибыла в Каир, где примет участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ХАМАС.

«Делегация под руководством главы движения ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайя прибыла в Каир и начала встречи с египетскими официальными лицами в рамках контроля за выполнением соглашения о прекращении огня и обмене пленными через технические группы и братьев-посредников», — говорится в сообщении движения.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

С тех пор Израиль и ХАМАС провели уже несколько обменов. При этом 8 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен ликвидировать движение ХАМАС и вернуть всех заложников, находящихся в руках радикалов в секторе Газа.

Ранее в Турции предложили присоединить сектор Газа.