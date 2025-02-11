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Зеленского предупредили о планах Трампа сместить его

Postimees: на Украине считают, что команда Трампа хочет сместить Зеленского
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Johanna Geron/Reuters

В Киеве возникли подозрения, что администрация президента США Дональда Трампа стремится к смещению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета Postimees.

Агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило 1 февраля, что команда Трампа обсуждает возможность побуждения украинских властей к проведению президентских выборов в контексте перемирия с Россией. Победитель этих выборов мог бы взять на себя задачу согласования долгосрочного соглашения с Москвой.

«Сообщения от новой администрации США вызывают в Киеве недоумение, особенно недавние намеки команды Трампа на необходимость проведения выборов в этом году», — говорится в публикации.

Источник, близкий к команде Зеленского, отметил, что обсуждения выборов могут свидетельствовать о намерении Вашингтона сместить украинского президента. По его мнению, в Белом доме считают Зеленского неудобным для ведения мирных переговоров.

10 февраля CNN писал, что бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол в Великобритании Валерий Залужный может стать более удобной фигурой для Дональда Трампа при урегулировании конфликта, чем Владимир Зеленский.

Ранее Зеленского предупредили о возможном разгроме ВСУ.

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