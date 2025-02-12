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На Украине заявили о критическом дефиците систем ПВО

Депутат Рады Безуглая: ВСУ испытывают критический дефицит средств ПВО
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Oleksandr Klymenko/Reuters

Нехватка систем противовоздушной обороны в украинской армии критична для страны, при этом командование обманывает граждан относительно их эффективности. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

«Когда воздушные силы в очередной раз врут об «обломках» и идут на поводу у (Александр – прим. ред.) Сырского… Этой ложью они еще искажают и без того критическую ситуацию с нехваткой средств ПВО», — подчеркнула она.

До этого британская газета The Guardian сообщала, что украинская армия истощена после трех лет конфликта.

Кроме того, источники издания, связанные с украинскими системами ПВО выражают опасения, что перевод обученных на Западе специалистов в пехоту не только ослабляет противовоздушную оборону, но и создает угрозу утечки важной информации в случае пленения. Есть также предположения об использовании таких переводов для наказания неугодных солдат.

Ранее генсек НАТО заявил, что обсудил с Зеленским помощь Украине.

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