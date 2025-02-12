В НАТО рассказали о дополнительных тратах Канады и стран ЕС на оборону

Генсек НАТО Рютте: ЕС и Канада с 2014 года потратили $700 млрд на оборону

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны, входящие в альянс, и Канада с 2014 года потратили на оборону дополнительно более $700 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рютте, две трети союзников по НАТО тратят не менее 2% от своего ВВП на оборону.

«Ожидаю, что еще больше союзников в 2025 году выполнят целевой показатель по тратам или превзойдут его», — сказал генсек на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса.

12 февраля глава Департамента по повышению эффективности американского правительства (DOGE), миллиардер и предприниматель Илон Маск призвал к «тщательному пересмотру» НАТО. Таким образом он отреагировал на публикацию одного из пользователей соцсети X о том, что Холодная война завершилась, а существование Североатлантического альянса является «анахронизмом».

6 февраля профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал президента США Дональда Трампа и Илона Маска провести аудит деятельности Североатлантического альянса.

Ранее во Франции заявили о возможном распаде НАТО и освобождении Европы от контроля США.