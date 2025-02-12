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Маск выступил с заявлением о НАТО

Миллиардер Маск призвал к тщательному пересмотру деятельности НАТО
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Руководитель Департамента по повышению эффективности американского правительства (DOGE), миллиардер и предприниматель Илон Маск призвал к «тщательному пересмотру» НАТО. Соответствующая публикация появилась в соцсети Х.

По его словам, деятельность Североатлантического альянса «нуждается в тщательном пересмотре».

Так он отреагировал на публикацию одного из пользователей о том, что Холодная война завершилась, а существование НАТО является «анахронизмом».

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал президента США Дональда Трампа и Илона Маска провести аудит деятельности Североатлантического альянса.

В свою очередь вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Университета международного бизнеса и экономики профессор Гун Цзюн заявлял, что Дональд Трамп столкнется с противодействием внутри НАТО и со стороны Украины по вопросу урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее профессор раскрыл, с чего начнется путь к миру на Украине.

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