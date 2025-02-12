Итальянский министр заявил, что США не смогут вести двустороннюю торговлю с ЕС

Министр Урсо: США не могут заключать двусторонние торговые соглашения с ЕС

США не могут заключать двусторонние торговые соглашения с отдельными странами, которые являются членами Евросоюза. Об этом заявил министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо в интервью газете Corriere della Sera.

«Это невозможно. Торговая политика всегда была исключительной компетенцией Еврокомиссии: отдельные государства не могут каким-либо образом заключать двусторонние соглашения, повышать или понижать пошлины или даже разрабатывать антидемпинговые меры», — заявил собеседник издания.

Урсо добавил, что отдельные государства могут способствовать выработке общей позиции. В качестве аргумента министр привел недавно произошедшую ситуацию с введением пошлин на китайские электромобили.

До этого президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в США стали и алюминия. Указ вступит в силу 4 марта.

В начале февраля глава Белого дома анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны.

Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада даст «жесткий ответ» на американские пошлины на сталь и алюминий. Он подчеркнул, что Оттава будет жестко реагировать на американские пошлины и будет защищать канадских рабочих и бизнес.

Ранее Мерц призвал Евросоюз не быть карликом.