Минобороны Польши обвинило Россию в нарушении воздушного пространства страны

В Польше заявили, что российский военный самолет нарушил военное пространство страны. Соответствующее заявление сделали в минобороны страны, сообщает агентство Reuters.

Из опубликованной информации следует, что российский СУ-24МР во вторник вторгся в воздушное пространство Польши в районе Гданьского залива. Всего же самолет РФ находился в воздушном пространстве Польши чуть больше минуты.

В минобороны страны так утверждали, что польские истребительные эскадрильи были задействованы во вторник утром на фоне российских атак на объекты на территории Украины вблизи границы с Польшей.

В Польше также заявили, что ожидают роста количества провокаций на границе с Белоруссией на фоне стартующей избирательной кампании по выборам президента страны. Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский утверждал, что провокации будут проходить под диктовку Кремля.

Ранее Польша установила 3,5 тыс. бетонных ежей на границе с Россией.