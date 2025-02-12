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Соглашение между Трампом и Путиным назвали «худшим кошмаром» лидеров ЕС

FT: сделка Путина и Трампа в обход Европы станет кошмаром для лидеров ЕС
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Pablo Martinez Monsivais/AP

Соглашение между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом без участия Европы станет кошмаром для лидеров континента. Такую оценку дает газета Financial Times.

«Худший кошмар французского президента, как и многих его коллег — это российско-американское соглашение, заключенное за спиной украинцев и европейцев», — говорится в тексте.

По мнению авторов материала, если Европа хочет присутствовать за столом переговоров, она должна на него что-нибудь положить. Только в таком случае ее интересы будут учитываться, отмечается в материале.

С точки зрения Европы, ключ к любому соглашению — надежные гарантии безопасности для Киева, пишет FT.

До этого экс-посол Германии в США и Британии, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в статье для Politico написал, что странам Запада следует готовиться к длительному и чрезвычайно сложному процессу по установлению мира на Украине. Эксперт отметил, что скептически относится к точке зрения, что мир находится на пути к урегулированию конфликта Москвы и Киева, которое будет завершено за недели путем прямых переговоров России и США.

Ранее профессор раскрыл, с чего начнется путь к миру на Украине.

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