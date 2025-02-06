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Мерц посетовал, что США уже не те, что были раньше

Кандидат в канцлеры Мерц: политика Трампа будет иметь последствия для США
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Hannibal Hanschke/Reuters

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил о беспокойстве происходящими в США событиями после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет Politico.

Он заявил, что Америка при Трампе «уже не та, которую мы знали раньше».

«То, как работают чиновники, Министерство юстиции, прокуратура, как их всех выбрасывают, как они помилуют людей, приговоренных к многолетнему заключению, будет иметь последствия для Америки», — считает Мерц.

До этого Фридрих Мерц призвал Европу сплотиться после прихода к власти президента Дональда Трампа. По словам немецкого политика, сейчас Евросоюзу необходимо консолидировать экономическую политику, чтобы противостоять внешнему экономическому давлению, в том числе со стороны США.

Признавая «крайне хорошие» отношения Трампа с правыми политиками в Европе, Мерц выразил уверенность в том, что договориться с ним могут европейские политики и другого толка при должном подходе.

Ранее стало известно, что Трамп в частном порядке уничижительно отзывался о лидерах ФРГ.

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