Назван возможный формат реформы НАТО

Политолог Ордуханян: США будут стремиться к полному доминированию в НАТО

Реорганизация Североатлантического альянса (НАТО) при президенте США Дональде Трампе может пойти по пути дальнейшего увеличения роли Штатов в альянсе. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Формально все члены НАТО равны, но Штаты больше не хотят даже формально притворяться, что они равноправны. США хочет доминирования и полного подчинения по всем вопросам», — подчеркнул он.

Как отметил Ордуханян, ситуация с Венгрией и Словакией продемонстрировала, что «демократии уже хватит». В этой связи, считает эксперт, возможная реорганизация Североатлантического альянса будет проходить в ключе полного доминирования США в блоке.

12 февраля руководитель Департамента по повышению эффективности американского правительства (DOGE), миллиардер и предприниматель Илон Маск призвал к «тщательному пересмотру» НАТО.

Так он отреагировал на публикацию одного из пользователей о том, что Холодная война завершилась, а существование НАТО является «анахронизмом».

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