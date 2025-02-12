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В МИД РФ рассказали о сотрудничестве с Африкой, несмотря на санкции

Лавров: РФ ищет и находит пути сотрудничества с Африкой, несмотря на санкции
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МИД России

Москва активно ищет и находит возможности для сотрудничества с Африкой, несмотря на введенные санкции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с суданским коллегой Али Юсефом Шарифом, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем искать и, как правило, находим пути для взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами и другими регионами, не обращая внимания на эти незаконные односторонние действия со стороны коллективного Запада», — отметил российский министр.

Лавров подчеркнул, что существуют различные способы для развития сотрудничества. Он также добавил, что санкции Запада не способствуют улучшению экономических связей, а наоборот, наносят вред даже тем странам, которые их вводят. В качестве примера он привел подготовку 16-го пакета санкций Евросоюзом на фоне «плачевных» экономических результатов и резкого роста цен на энергоносители.

В декабре сообщалось, что Россия планирует построить в Мали крупнейший на территории Западной Африки аффинажный завод.

Ранее в МИД заявили, что РФ готова и далее помогать сирийцам.

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