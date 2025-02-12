Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили о планах Макрона «подобрать ключи» к Трампу через Маска

Пушков: Макрон хочет подружиться с Трампом при помощи Маска
close
Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет «подобрать ключи» к своему американскому коллеге Дональду Трампу через американского предпринимателя Илона Маска. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Макрон давно «подбивает колышки» под Илона Маска. Официально он хотел бы открыть производство «Теслы» во Франции. Но есть у него и скрытая повестка: через Маска подобрать ключи к Трампу. Однако, по сообщениям из Франции, эта политика не срабатывает», — написал сенатор.

Пушков отметил, что отношения Макрона и Маска сейчас ухудшились. Член комитета предположил, что это может быть связано с заявлением президента Франции, согласно которому Трамп не выиграл бы президентские выборы.

Накануне газета Politico сообщила, что отношения между Маском и Макроном за последние недели испортились. При этом француз и американец продолжают поддерживать прямой контакт, хотя их отношения и превратились в «мыльную оперу», говорится в статье.

Ранее Макрон резко отреагировал на план Трампа по сектору Газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами