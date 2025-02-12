В Совфеде заявили о планах Макрона «подобрать ключи» к Трампу через Маска

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет «подобрать ключи» к своему американскому коллеге Дональду Трампу через американского предпринимателя Илона Маска. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Макрон давно «подбивает колышки» под Илона Маска. Официально он хотел бы открыть производство «Теслы» во Франции. Но есть у него и скрытая повестка: через Маска подобрать ключи к Трампу. Однако, по сообщениям из Франции, эта политика не срабатывает», — написал сенатор.

Пушков отметил, что отношения Макрона и Маска сейчас ухудшились. Член комитета предположил, что это может быть связано с заявлением президента Франции, согласно которому Трамп не выиграл бы президентские выборы.

Накануне газета Politico сообщила, что отношения между Маском и Макроном за последние недели испортились. При этом француз и американец продолжают поддерживать прямой контакт, хотя их отношения и превратились в «мыльную оперу», говорится в статье.

Ранее Макрон резко отреагировал на план Трампа по сектору Газа.