В Свердловской области женщина победила на выборах мэра и подала в суд на думу

В Свердловской области мэр города подала в суд, чтобы оспорить свое избрание

Избранный мэр города Березовского в Свердловской области Юлия Маслакова подала в суд на гордуму, чтобы оспорить свое избрание. Об этом на своей странице в соцсети «‎ВКонтакте»‎ рассказал адвокат и другой кандидат на должность Андрей Еланцев.

По его словам, это на данный момент единственный в России случай, когда победивший в выборах кандидат оспаривает свое избрание.

«‎Налицо злоупотребление правами в интересах действующего мэра. Понимая, что шансов избраться у него нет совсем, люди совершенно без всякого стеснения затягивают процесс выборов нового мэра любыми средствами, желая сохранить власть хотя бы на несколько месяцев»‎, — написал Еланцев.

Он также заявил о готовности бесплатно представлять интересы гордумы и жителей города в суде.

Накануне стало известно, что мэр Магадана Юрий Гришан подал заявление об отставке. Мэром города Магадана Гришан стал в 2013 году по решению Гордумы, отмечает агентство. Позже, в конце 2020 года он заявлял об отставке и говорил, что не хочет оставаться на должности. Но тогда другой кандидатуры на пост главы города не было. При повторном проведении конкурса заявления подали 27 человек, включая Гришана. Конкурсная комиссия заслушала выступления всех претендентов на пост мэра и вновь проголосовала за Гришана.

Ранее глава администрации Ростова-на-Дону подал в отставку.