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В США допускают увеличение и модернизацию ядерного арсенала

Пентагон: США могут увеличить ядерный арсенал и расширить его модернизацию

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Andrew Harnik/AP

Минобороны США допускает увеличение размера ядерного арсенала и расширение программы модернизации атомного комплекса. Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и противодействию распространению ОМУ Ричард Джонсон на конференции по ядерной проблематике в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, передает ТАСС.

В настоящее время в Пентагоне уверенны в военных силах и доктрине, но программа модернизации необходима, в перспективе она может оказаться недостаточной, считает он.

«Но если — и я говорю «если» — потребуется корректировка ядерных сил для сохранения сдерживания, то мы должны быть готовы осуществить ее в достаточное время во избежание нехватки потенциала сдерживания», — цитирует Джонсона агентство.

По его мнению, страна должна быть готова скорректировать программу на ближайшую и среднесрочную перспективу при необходимости. Это также касается доктрины, боеготовности и состава ядерных сил.

Такая корректировка необходима, чтобы сохранять сдерживание, ободрять союзников и суметь достичь своих целей, если сдерживание не сработает, пояснил представитель Пентагона.

20 ноября в Минобороны США сообщили, что силы стратегического сдерживания страны находятся в состоянии боеготовности.

Ранее сообщалось, что США не планируют менять готовность своих ядерных сил из-за РФ.

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