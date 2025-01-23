Трамп заявил о необходимости сокращения ядерных арсеналов США

Трамп: США хотели бы сокращать свои ядерные арсеналы вместе с Россией и Китаем

Соединенные Штаты хотели бы сокращать свои ядерные арсеналы вместе с Россией и Китаем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его цитирует ТАСС.

Он отметил, что США считают хорошими шансы на сокращение ядерных вооружений с РФ и КНР.

До этого заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и противодействию распространению оружия массового уничтожения (ОМУ) Ричард Джонсон заявил, что Минобороны США допускает увеличение размера ядерного арсенала и расширение программы модернизации атомного комплекса.

По его мнению, страна должна быть готова скорректировать программу на ближайшую и среднесрочную перспективу при необходимости. Это также касается доктрины, боеготовности и состава ядерных сил.

Дональд Трамп 20 января 2025 года вернулся в Белый дом, став 47-м президентом США. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год.

Вступая в должность во второй раз, он пообещал отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

Ранее в США признали, что ядерный арсенал Китая повлиял на стратегическую обстановку.