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Россия может нарастить ядерный арсенал

Посол МИД РФ Машков: Россия может нарастить ядерный арсенал
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«Ядерные испытания. Книга 2. Тоцкое войсковое учение». «Московские учебники», 2006

Перед Россией может встать вопрос о наращивании ядерного арсенала. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков в статье для журнала «Международная жизнь».

«Не исключено, что в нынешних условиях конфронтации с Западом с его открытой политикой нанесения России стратегического ущерба перед нами может встать вопрос об отходе от ограничений ядерных и ракетных арсеналов в пользу их количественного и качественного наращивания», — заявил дипломат.

Фактором, указывающим на целесообразность такого шага, дипломат назвал отсутствие стратегической стабильности и развитие систем противоракетной обороны в США.

23 января президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотели бы сокращать свои ядерные арсеналы вместе с Россией и Китаем.

При этом заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и противодействию распространению оружия массового уничтожения (ОМУ) Ричард Джонсон заявлял, что Минобороны США допускает увеличение размера ядерного арсенала и расширение программы модернизации атомного комплекса.

По его мнению, страна должна быть готова скорректировать программу на ближайшую и среднесрочную перспективу при необходимости. Это также касается доктрины, боеготовности и состава ядерных сил.

Ранее Путин утвердил обновленную ядерную доктрину.

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