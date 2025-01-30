Россия может нарастить ядерный арсенал

Перед Россией может встать вопрос о наращивании ядерного арсенала. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков в статье для журнала «Международная жизнь».

«Не исключено, что в нынешних условиях конфронтации с Западом с его открытой политикой нанесения России стратегического ущерба перед нами может встать вопрос об отходе от ограничений ядерных и ракетных арсеналов в пользу их количественного и качественного наращивания», — заявил дипломат.

Фактором, указывающим на целесообразность такого шага, дипломат назвал отсутствие стратегической стабильности и развитие систем противоракетной обороны в США.

23 января президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотели бы сокращать свои ядерные арсеналы вместе с Россией и Китаем.

При этом заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и противодействию распространению оружия массового уничтожения (ОМУ) Ричард Джонсон заявлял, что Минобороны США допускает увеличение размера ядерного арсенала и расширение программы модернизации атомного комплекса.

По его мнению, страна должна быть готова скорректировать программу на ближайшую и среднесрочную перспективу при необходимости. Это также касается доктрины, боеготовности и состава ядерных сил.

Ранее Путин утвердил обновленную ядерную доктрину.