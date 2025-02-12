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Западным странам рассказали, что от них требуется для урегулирования на Украине

Politico: урегулирование на Украине потребует обсуждения снятия санкций с РФ
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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Западным странам придется обсудить снятие санкций с РФ, если они хотят добиться завершения конфликта на Украине. Об этом в статье для газеты Politico написал бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

По его словам, урегулирование кризиса будет очень сложным и длительным процессом.

«Вся ситуация с безопасностью в Европе, снятие санкций, контроль над ядерными и обычными вооружениями, общая стратегическая стабильность — все это нужно будет обсуждать», — подчеркнул автор материала.

11 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что видит «огромный прогресс» в вопросе урегулирования конфликта между РФ и Украиной.

За день до этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что только полное и необратимое устранение первопричин кризиса может открыть путь к его урегулированию. В первую очередь речь идет об устранении угроз для безопасности РФ, которые возникли из-за расширения НАТО на восток и политического курса нынешнего украинского руководства.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский оценил шансы на окончание боевых действий в 2025 году.

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