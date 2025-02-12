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Пекин отказался выполнять условия Лондона при строительстве посольства

FT: Китай не будет выполнять условия Великобритании при строительстве посольства
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David J. Phillip/AP

Пекин не планирует выполнять требования Лондона по созданию контролируемого общественного доступа к цистерцианским руинам при строительстве нового китайского посольства в столице Великобритании, пишет газета Financial Times (FT).

Отмечается, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и министр внутренних дел Иветт Купер рассказали, на каких условиях они одобрят заявку Пекина на строительство крупнейшего в Европе посольства КНР рядом с Тауэром.

По словам британских чиновников, на территории Королевского монетного двора расположены цистерцианские руины, и ограничение доступа к ним может помешать, к примеру, экстренным службам попасть к ним.

В связи с этим Лондон предложил становить жесткий периметр с «периодическим контролируемым доступом общественности». Однако юрист посольства Китая в Великобритании Кристофер Катковски сообщил, что его клиенты не планируют «изменять схему (организации посольства. — «Газета.Ru») в том виде, в котором она была предложена».

До этого жители Лондона вышли на улицы из-за «мегапосольства» Китая.

Ранее Китай пообещал США ответ на пошлины.

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